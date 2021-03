ABB kündigt nächsten Aktienrückkauf im Umfang von 4,3 Milliarden US-Dollar an

Im Rahmen des im letzten Sommer lancierten und nun zu Ende gegangenen Programms habe ABB insgesamt knapp 129 Millionen Aktien für rund 3,5 Milliarden US-Dollar erworben. Dies entspreche einem Anteil von 5,9 Prozent am gesamten Aktienkapital.

Mit den Aktienrückkäufen will ABB Geld an die Aktionäre zurückführen, das der Verkauf des Geschäftsbereichs Power Grids in die Kassen des Konzerns gespült hatte. Insgesamt würden dafür die eingenommenen Barerlöse in Höhe von 7,8 Milliarden Dollar eingesetzt und damit zugleich die Kapitalstruktur der Gruppe optimiert.

An der am Donnerstag durchgeführten Generalversammlung stimmten die Aktionäre unter anderem der Vernichtung von 115 Millionen Aktien aus dem ersten Programm zu. An der nächsten GV im Jahr 2022 werde dann die Vernichtung der weiter zugekauften Aktien vorgeschlagen. Derzeit besitzt ABB den Angaben zufolge rund 163 Millionen eigene Aktien. Einen Teil der zurückgekauften Titel will die Gruppe auch für Aktienpläne für Mitarbeitende einsetzen.

mk/cf

(AWP)