ABB: Marktbedingungen für IPO der Sparte E-Mobility "anspruchsvoll"

Man beobachte das Marktumfeld jedoch kontinuierlich weiter und beabsichtige, den IPO in den kommenden Wochen einzuleiten - dies jedoch abhängig von "konstruktiven Marktbedingungen".

Nachdem Anfang letzte Woche erste Spekulationen aufgekommen waren, dass der Börsengang nach hinten geschoben werden könnte, hatte ABB die Verschiebungsgerüchte gegenüber AWP noch verneint und gesagt: "Wir halten daran fest, dass die Division E-Mobility wie vorgesehen noch vor Mitte 2022 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden soll, sofern die Marktbedingungen das zulassen". Das Wording habe sich somit gegenüber letzter Woche etwas geändert, sagte ein ABB-Sprecher auf die entsprechende Frage von AWP.

In Bezug auf die Sparte Turbocharging (Accelleron), für die eine Ausgliederung oder ein Verkauf geplant ist, heisst es in der heutigen Stellungnahme von ABB: "Wir machen gute Fortschritte beim Carve-Out unseres Turbocharging-Geschäfts und beabsichtigen, in den kommenden Wochen eine finale Entscheidung zu treffen, ob es zu einem Spin-Off oder Verkauf kommen wird."

uh/rw

(AWP)