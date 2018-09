Der Technologiekonzern ABB hat einen Auftrag in Ägypten erhalten. ABB habe für die Arbeiten zur Verbesserung der Stromübertragung am Suez-Kanal von der Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) den Zuschlag zur Lieferung digitaler Produkte unter dem Namen "ABB Ability" erhalten, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Ein Wert zum Auftragsvolumen wird in der Mitteilung nicht genannt.