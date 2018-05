Der Industriekonzern ABB hat für die tschechische Lyckeby Amylex die erste Stufe eines Produktionsanlagenauftrags abgeschlossen. Im Werk in Horažïovice wurden verschiedene Prozesstechnikanlagen installiert, die mit Hilfe von "ABB Ability" überwacht und gesteuert werden. Zum Auftragsvolumen macht der Konzern keine detaillierten Angaben und beziffert den Wert der Lieferung in einer Mitteilung am Freitagabend auf "mehrere Dutzend Millionen tschechische Kronen". (1 Franken = 21,9 CZK)