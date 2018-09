ABB schliesst Übernahme von AB Rotech ab

Der Industriekonzern ABB hat die Akquisition der türkischen AB Rotech abgeschlossen. Die Übernahme der zuvor privat gehaltenen Gesellschaft zu einem nicht genannten Preis wurde Anfang Juli bekanntgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Bursa ist im Bereich Roboterschweisslösungen tätig und erbringt Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Ausserdem ist AB Rotech ein Systemintegrator im Rahmen des Authorized Value Provider-Programms von ABB, wie der Konzern mit Sitz in Oerlikon am Freitag mitteilte.