ABB startet Aktienrückkaufprogramm am 23. Juli

ABB startet am (morgigen) 23. Juli 2020 das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Es steht im Zusammenhang mit dem am 1. Juli abgeschlossenen Verkauf seines Bereichs Power Grids an Hitachi und läuft bis zur nächsten Generalversammlung am 25. März 2021. Es wird zum Zweck der Kapitalherabsetzung auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt, wie ABB am Mittwoch mitteilte.