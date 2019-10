Der Technologiekonzern ABB baut sein Elektromobilitäts-Portfolio in China weiter aus. So erwirbt ABB einen Mehrheitsanteil von 67 Prozent am chinesischen Anbieter für Ladelösungen Chargedot. Es bestehe die Option, den Anteil in den nächsten drei Jahren weiter zu erhöhen, teilte das Unternehmen am Montag mit.