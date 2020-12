ABB und Talga prüfen Batterieanodenprojekt in Nordschweden

Voraussichtlich ab 2023 würden nahe der schwedischen Ortschaft Vittangi, integriert in Talgas Graphitbergwerk, beschichtete Anoden für Lithium-Ionen-Batterien produziert. ABB nennt am Donnerstag in einer Medienmitteilung eine Jahreskapazität für die geplante Anodenproduktion von 19'000 Tonnen.

Entscheidend für den Standort sei, dass er in der Nähe europäischer Batterie-Gigafabriken liege, die sich derzeit in der Entwicklung befänden. Zudem sei in Nordschweden Ökostrom in grossen Mengen und kostengünstig verfügbar.

