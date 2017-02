Deal in SingapurABB vereinbart Kooperation mit DigiValet bei Gebäudeautomation

Das Unternehmen mit Sitz in Singapur entwickelt moderne Technologie für das Gästezimmer-Management für die Hotelbranche, wie es in einer Mitteilung von DigiValet am Montag heisst. Das Unternehmen bietet tabletbasierten Gästezimmerlösung, mit denen Hotelgäste Hotelservices ordern können oder Zimmertemperatur oder Beleuchtung steuern können.

Die strategische Allianz sehe die Integration der Lösungen von DigiValet mit der KNX-Produktsuite für Gebäudeautomationstechnologie von ABB vor. Damit sei man in der Lage gemeinsam dem Hotelgewerbe einen Mehrwert zu verschaffen und Lösungen zu entwickeln, die dank sensorischer Intelligenz die Gesamtbetriebskosten senken, heisst es weiter.

(AWP)