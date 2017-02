Die 2011 von ABB übernommene Trasfor stellt Trockentransformatoren und Drosseln für Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen her. 2010 erzielte das Unternehmen mit rund 380 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 130 Mio USD. Trasfor unterhält eine Fertigungsstätte in der Nähe von Lugano sowie zwei weitere Anlagen in Italien.

buc/al/cf/cp

(AWP)