About You wächst kräftig - Verlust wird aber grösser

Die hohen Ausgaben für Kundengewinnung, den Onlineshop und das Produktsortiment führten dabei wie angekündigt zu einem höheren Verlust. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) betrug minus 60 bis minus 70 Millionen Euro, was im günstigsten Fall besser ausfallen dürfte als vom Unternehmen prognostiziert. Im Vorjahr lag der Verlust bei 35,5 Millionen Euro.

Im vierten Geschäftsquartal erhöhtem sich die Erlöse um 30,2 Prozent bis 38,4 Prozent auf 400 Millionen bis 425 Millionen Euro, dabei sah sich About You einem wieder zunehmend schwierigen Marktumfeld wegen Covid-19-bedingten Restriktionen und Lieferengpässen ausgesetzt. Verglichen mit den ersten neun Monaten seien die Marketingausgaben im Schlussquartal als Reaktion geringfügig gesenkt worden, hiess es. Das bereinigte Ebitda betrug minus 4 Millionen bis minus 15 Millionen, nach einem Gewinn von 2,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 will About You zusammen mit den endgültigen Zahlen am 24. Mai vorlegen. Das Unternehmen sei weder in Russland, noch in der Ukraine engagiert. Seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine im Februar habe About You jedoch eine erhöhte Handelsvolatilität in Mittel- und Osteuropa festgestellt. Dennoch zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich mit Blick auf die langfristigen Ziele, die Gewinnschwelle 2023/24 zu erreichen und zwei Jahre später einen Umsatz von 5 Milliarden Euro zu erzielen./nas/mis

(AWP)