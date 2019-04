Absturz von Testflugzeug mit Siemens-Elektroantrieb: Pilotenfehler

Der Absturz eines Testflugzeugs mit Siemens -Elektroantrieb vor zehn Monaten in Ungarn ging auf einen Pilotenfehler zurück. Dies gab der Hersteller des Flugzeugs, das ungarische Unternehmen Magnus Aircraft, am Montag nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen bekannt. Die zweisitzige Maschine vom Typ Magnus eFusion war am 31. Mai 2018 auf dem Flughafen Pogany im Süden des Landes bei Pecs abgestürzt. Der Pilot und ein an Bord befindlicher Techniker kamen dabei ums Leben.