Acer sieht Trendwende zu Wachstum in PC-Branche

Während früher die IT-Abteilungen in Unternehmen über die Anschaffung von PCs bestimmt hätten, seien es heute zunehmend die Mitarbeiter selbst, viele davon sogenannte Millenials, die im Zeitalter des Internet aufgewachsen sind. Der Trend gehe dabei auch in Unternehmen weiter weg von grauen Kisten hin zu Design-Geräten, die heute drei mal leichter und halb so dünn sind und hundert Mal mehr Leistung böten als noch vor zehn Jahren.

Laut den jüngsten Erhebungen der Marktforschungsfirma Gartner verzeichnete das Unternehmens-Geschäft im PC-Markt in Deutschland im zweiten Quartal einen Zuwachs von 7,3 Prozent, der Markt mit privaten Kunden sackte gemessen am Absatz dagegen um 17,5 Prozent ab - ein Trend, der sich auch weiter halten wird, schätzen die Analysten. Demnach rangiert Acer in Deutschland mit einem Marktanteil von aktuell 8,2 Prozent auf dem vierten Platz hinter Lenovo, HP Inc und Dell.

Einen weiteren Impuls für das Geschäft erwartet Thom von Microsoft . Der Softwarekonzern will im Januar 2020 seinen Support für das noch vielfach eingesetzte Betriebssystem Windows 7 einstellen. "Das wird vor allem im Mittelstand grossen Einfluss auf die Bereitschaft für Neuanschaffungen bei der Hardware haben", sagte Thom. Nach seinen Angaben macht Acer 25 Prozent seines Umsatz mit Unternehmenskunden./gri/DP/nas

