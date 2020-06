Das indonesische, an der Schweizer Börse kotierte Fintech-Unternehmen rechnet laut einer Medienmitteilung vom Freitag damit, "Teman Sehat" noch im Juli an beiden Orten vollständig zu lancieren. Bei einem Erfolg wolle das Unternehmen die Präsenz des Ökosystems in Indonesien weiter ausbauen und auf andere Länder ausdehnen.

Indonesien war und ist von Covid-19 stark betroffen. Das Land habe aktuell die höchste Anzahl an Covid-19-Fällen im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN).

ra/kw

(AWP)