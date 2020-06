Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko erhöht das Kapital um 4 Millionen US-Dollar. So habe das indonesische Medienunternehmen PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC") Aktien im Wert von 2 Millionen zu einem Preis von 1 US-Dollar pro Aktie gezeichnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.