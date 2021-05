Achiko ernennt neuen Finanzchef - Chief Operating Officer tritt ab

Rieder sei ein erfahrener Finanzfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Startups und wachstumsstarken Unternehmen, schreibt Achiko. Zuletzt war er als Finanzchef des in der Immobilienbranche tätigen Zürcher Technologie-Startups Emonitor tätig.

Chief Operating Officer (COO) Chris Young wird dagegen per Ende 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden. Der in Taipei lebende Charles Pan, Mitglied des Advisory Boards, werde das Unternehmen in einem Vollzeitpensum unterstützen, um die Produktions- und Vermarktungsaktivitäten zu überwachen, schreibt Achiko weiter.

tp/uh

(AWP)