Achiko-GV stimmt Erhöhung des bedingten und genehmigten Kapitals zu

"Die heutigen Beschlüsse versetzen das Unternehmen in die Lage, seine Transformation voranzutreiben und in dieser Pandemie eine Auswahl an relevanten Dienstleitungen anbieten zu können", freute sich Verwaltungsratspräsident Allen Wu über die Zustimmung.

Konkret stimmten die Aktionäre der Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals zu und ermächtigen den Verwaltungsrat, das Aktienkapital innert der nächsten zwei Jahre durch die Ausgabe von höchstens 52'915'902 Namenaktien mit einem Nennwert von 0,01 Franken je Papier erhöhen zu können. Des Weiteren genehmigten die Aktionäre laut den Angaben die Erneuerung des bedingten Aktienkapitals und die Ausgabe von ebenfalls 52'915'902 Namenaktien.

rw/kw

(AWP)