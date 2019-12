Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko arbeitet mit einem indonesischen Anbieter von Konsumenten-Ratenzahlungen zusammen. Die digitale Finanzplattform werde an Empatkali lizenziert, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Im Rahmen der Vereinbarung investiert Achiko über eine Wandelanleihe 100'000 US-Dollar in das Unternehmen.