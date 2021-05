Achiko liefert erste 1000 Coronatests nach Indonesien

Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Technologieunternehmen Achiko hat die Produktion der ersten 1000 Coronatests mit Namen Aptamex abgeschlossen und mit der Lieferung nach Indonesien begonnen. Dies sei ein Meilenstein für das Unternehmen vor dem Hintergrund des Ausbaus der Produktionskapazitäten in Singapur, Spanien, Taiwan und Indonesien, teilte Achiko am Donnerstag in einem Communiqué mit.