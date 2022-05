Achiko mit 5,3 Millionen Betriebsgewinn im Jahr 2021

Der Umsatz für das Gesamtjahr liegt laut einer Mitteilung von Achiko vom Donnerstag bei 60'000 US-Dollar nach 2,8 Millionen Dollar im Vorjahr, was laut dem Communiqué "die Übergangszeit zwischen den beiden Geschäftsbereichen darstellt". Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 betrug 4,3 Millionen Dollar.

Diese Zahlen würden möglicherweise aktualisiert, wenn das Unternehmen die Arbeiten im Zusammenhang mit der aktienbasierten Vergütung abgeschlossen und die Jahresabschlussprüfung stattgefunden habe, heisst es. Die überprüften Zahlen will Achiko noch vor Monatsende veröffentlichen. Wegen Corona hat die indonesische und an der Schweizer Börse kotierte Gesellschaft von der Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) eine Ausnahmebewilligung erhalten, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht spätestens am 31. Mai 2022 publizieren zu dürfen.

Bis zum (heutigen) 19. Mai wären ungeprüfte Kennzahlen wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Gewinn/Verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital und weitere fällig gewesen. Zu Reingewinn oder -verlust sowie Bilanzsumme gab es in der aktuellen Medienmitteilung jedoch keine Angaben.

