Achiko und Huawei Tech wollen im indonesischen Markt zusammenspannen

Gemäss einer Absichtserklärung der beiden Unternehmen wollen sich Achiko und die indonesische HTI in Indonesien gegenseitig beim Marktzugang unterstützen und eine Reihe von "spannenden Marketingaktivitäten" starten, um die über 250 Millionen Telekom-Benutzer in Indonesien zu erreichen. Bereits heute seien die Konsumenten dazu eingeladen, sich an einer Reihe von Aktivitäten zu beteiligen, schreibt Achiko.

Achiko habe nun mit HTI eine Reihe von Roadshows geplant, um seine erweiterte Plattform und Applikationsfamilie im 2. Quartal 2020 auf den Markt zu bringen. Die Plattform bietet laut den Angaben Zahlungsdienste einschliesslich von "kauf jetzt, bezahle später"-Optionen, Verbraucherkrediten, Gutscheinen, Angeboten und Dienstleistungen rund um Games.

tp/uh

(AWP)