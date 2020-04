Der Umsatz verringert sich gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht um 14 Prozent auf 6,5 Millionen. Die Gesellschaft bezeichnet 2019 als Übergangsjahr und verweist auf die Arbeit an den Zahlungslösungen, die Erweiterung des Geschäftsmodells sowie den Börsengang an der SIX Swiss Exchange.

2020 werde als Folge der Corona-Pandemie ein schwieriges Jahr für das Unternehmen, so der Geschäftsbericht weiter.

gab/uh

(AWP)