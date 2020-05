Achleitner wirbt um Geduld für Umbau bei Deutscher Bank

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner wirbt bei den Aktionären um Geduld angesichts des Konzernumbaus in schwierigen Zeiten. "Es war richtig und wichtig für die Deutsche Bank , sich neu aufzustellen. Diese Strategie ist die Grundlage dafür, unsere Bank wieder nachhaltig profitabel zu machen", sagte Achleitner am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns . "Ich weiss, dass viele Menschen angesichts unserer wechselhaften Geschichte in der jüngeren Vergangenheit immer noch Zweifel haben. Ich persönlich bin da viel zuversichtlicher."