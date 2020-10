Acht Kündigungen bei Tamedia

Die bisher gemeinsamen Teams im Sport und den Editorial Services sollen zwischen 20 Minuten und Tamedia aufgeteilt werden. Die Ablösung führt in der Deutschschweiz voraussichtlich zu etwa acht Kündigungen.

Betroffen sind in erster Linie bisher für 20 Minuten tätige Mitarbeitende der bei Tamedia angegliederten Sportredaktion und der Printproduktion. Für die Betroffenen wird ein Sozialplan zur Anwendung kommen, wie es am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung von 20 Minuten und Tamedia hiess.

In der Westschweiz sind durch die Anpassungen derzeit keine Kündigungen geplant, wie es weiter hiess.

Weil 20 Minuten die Sportberichterstattung stärker auf die eigenen Leserschaft ausrichten will, baut der Titel ab Januar 2021 in der Deutschschweiz ein eigenes Sportressort auf. Dazu werden auch bisher von der Tamedia erbrachte Leistungen in der Printproduktion direkt bei 20 Minuten eingegliedert.

Erst Sozialplan aushandeln

Die Gewerkschaft Syndicom und der Berufsverband Impressum äusserten sich in einer gemeinsamen Mitteilung erstaunt darüber, dass Tamedia Entlassungen ausspreche, bevor der angekündigte Sozialplan mit der Personalvertretung zu Ende verhandelt worden sei.

Syndicom und Impressum fordern das Unternehmen dazu auf, die Kündigungen so lange auszusetzen, bis ein Sozialplan vorliegt.

(AWP)