Acronis übernimmt Devicelock

Die Technologie von Devicelock soll den Angabe zufolge in die eigene "Cyber Platform" integriert und auch Bestandteil der "Cyber Cloud Solutions" werden. Die Lösungen würden dabei weiterhin als eigenständige Produkte verkauft und weiterentwickelt.

Auch nach dieser Akquisition schaut sich Acronis nach weiteren Übernahmekandidaten um. "Wir befassen uns sowohl mit der internen Entwicklung neuer Lösungen als auch mit der Akquisition weiterer führender Anbieter, um unser bestehendes Repertoire auch zukünftig auszubauen", sagte CEO und Gründer Serguei Beloussov in der heutigen Mitteilung.

Acronis wurde 2003 in Singapur gegründet und hat seit 2008 einen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 1500 Mitarbeiter an 33 Standorten in 18 Ländern. Es gilt gar als möglicher IPO-Kandidat. "Wir schliessen die Möglichkeit eines Börsengangs nicht aus", sagte der CEO im letzten September in der Presse.

uh/ra

(AWP)