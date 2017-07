ACS prüft Gegengebot für Autobahnbetreiber Abertis

Abertis hatte im Mai bereits eine Offerte über 16,3 Milliarden Euro von Atlantia erhalten, dem Investmentvehikel der italienischen Benetton-Familie . Damit könnte ein Bieterkampf um Abertis entstehen, sollte sich ACS zu einem Angebot entschliessen. Ein Abertis-Sprecher wollte sich dazu nicht äussern. Grossaktionär Criteria Caixa hatte zuletzt das Atlantia-Angebot als "freundlich" bezeichnet.

Die ACS-Aktie verlor in Madrid am Morgen fast 5 Prozent an Wert, während die Abertis-Papiere um rund 1,4 Prozent zulegten. Dem Abwärtssog von ACS konnte sich auch der Essener Baukonzern Hochtief nicht entziehen, dessen Aktien am Morgen über 3 Prozent verloren. ACS hält knapp 72 Prozent an Hochtief. Für zusätzliche Belastung sorgte eine skeptische Analysteneinschätzung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux./nas/stw/fbr

(AWP)