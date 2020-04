Actares fordert von Nestlé bessere Bedingungen auf Palmölplantagen

Actares prangerte in einer Pressemitteilung vom Mittwoch insbesondere den Einsatz von Kinderarbeit und Zwangsarbeit in grossem Umfang durch Nestlé-Subunternehmer auf Ölpalmenplantagen in Malaysia an. Die entsprechende Kritik basiert auf einem Bericht der Schweizer NGO Solidar Suisse.

Nestlé habe zwar für Transparenz gesorgt und eine Liste seiner Subunternehmer veröffentlicht, heisst es. Jedoch habe der Konzern auch ein System eingeführt, mit dem er diesen Subunternehmern die alleinige Verantwortung für die Umsetzung seiner Empfehlungen zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten sowie zur Umwelt übertrage, bemängelte Actares.

Partner in der Verantwortung

Der Aktionärsvereinigung bezeichnet dieses Vorgehen als "äusserst fragwürdig". Das Unternehmen verlasse sich ausschliesslich auf die Engagement seiner Partner, seine eigenen Bestimmungen anzuwenden, und dies "ohne finanziellen Gegenleistung und mit nur sehr wenigen Kontrollmechanismen".

Unter Bezugnahme auf den jüngsten Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns betont die Vereinigung ausserdem, dass Nestlé sich offiziell nicht nur für die Umwelt, sondern ebenfalls für die Menschenrechte einsetzen wolle. Bevor sich beim Konzern hier etwas getan habe, hätten aber zuerst Skandale eskalieren müssen. Als Beispiel nennt Actares in der Mitteilung etwa das übermässige Abpumpen von Wasser in Vittel.

Der Konzern selbst reagiert auf Anfrage mit Unverständnis auf die Vorwürfe. "Arbeitsrechtverletzungen sind inakzeptabel, und wir setzen alles daran, um dagegen vorzugehen", erklärte eine Sprecherin. Man erwarte von den Lieferanten, das diese die Standards einhielten und vollständig respektierten. "Wir beenden Lieferantenbeziehungen, wenn keine Bereitschaft besteht, Verbesserungen vorzunehmen", sagte sie.

