In der Vereinbarungen sei festgehalten, dass Sandoz gegen entsprechende Zahlungen an Adamis die kommerziellen Rechte von Symjepi in den USA erhalte, teilt Adamis am Montag mit. Zudem sei vereinbart, dass Adamis und Sandoz sich den Verkaufserfolg hälftig aufteilen. Für die Vermarktung ausserhalb der USA behält sich Adamis vor, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Sandoz wurde jedoch das Erstverhandlungsrecht eingeräumt.

lie/kw

(AWP)