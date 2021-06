Addex-Partner Janssen rekrutiert ersten Patienten für Epilepsie-Studie

Bei ADX71149 handelt es sich um einen selektiven positiven allosterischen Modulator (PAM) des metabotropen Glutamat-Rezeptors Typ 2 (mGlu2). Daten aus der Studie werden im dritten Quartal 2022 erwartet.

In der Studie soll die Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik einer begleitenden Verabreichung von JNJ-40411813 (ADX71149) bei Patienten getestet werden, die an fokal einsetzenden Anfällen leiden, aber nur suboptimal auf Levetiracetam, einem wichtigen Mittel zur Behandlung dieser Krankheit, ansprechen. Das Haupt-Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit von JNJ-40411813 (ADX71149) in Kombination mit Levetiracetam zu untersuchen.

Im Rahmen einer Forschungskooperation und des Lizenzvertrags hat Addex laut Mitteilung Janssen Pharmaceuticals eine exklusive weltweite Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von mGlu2-PAM-Verbindungen erteilt. Addex hat demnach Anspruch auf erfolgsabhängige Entwicklungs- und regulatorische Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 109 Millionen Euro. Darüber hinaus hat Addex Anspruch auf Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf die Nettoumsätze der im Rahmen der Vereinbarung entwickelten Substanzen.

hr/uh

(AWP)