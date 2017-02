Das Genfer Biotech-Unternehmen Addex Therapeutics vermeldet einen kleinen Erfolg für seinen Produktkandidaten ADX71149 (mGluR2 PAM) gegen Epilepsie. Wie es in einer Mitteilung von Addex vom Montag heisst, zeigt ADX71149 in Kombination mit dem weltweit vertriebenen Antiepilepsie-Wirkstoff Levetiracetam (LEV) in vorklinischen Studien gewisse antiepileptische Erfolge.