Addex wegen Covid-19-Pandemie mit tieferen Forschungsausgaben 2020

Die Mittel, um das erst einmal zu finanzieren, habe man auch. So betrugen die liquiden Mittel per Ende 2020 18,7 Millionen Franken oder 20,2 Millionen US-Dollar. Im Januar hatte sich Addex dann noch weitere 11,5 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt beschafft. Zusammen sollten die Mittel bis Mitte 2022 reichen.

Da Addex noch keine Medikamente auf dem Markt hat, beschränken sich die Einnahmen auf Meilensteinzahlungen aus Forschungskooperationen. Diese beziffert Addex in der Mitteilung auf 3,9 Millionen Franken nach 2,8 Millionen 2019.

Wegen der Verzögerungen bei den geplanten Forschungsprojekten sanken die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2020 um zwei auf 10,4 Millionen Franken. Als Folge verringerte sich auch der Verlust um knapp zwei Millionen auf 12,9 Millionen Franken.

Für die kommenden Monate stellt Addex nun den Start der geplanten Phase-IIb/III-Studie mit dem Kandidaten Dipraglurant zur Behandlung von Levodopa-induzierter Dyskinesie im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit in Aussicht. Sie ist derzeit das wichtigste Projekt des Biotech-Unternehmens. Der Start soll im Laufe des ersten Halbjahres erfolgen.

Darüber hinaus soll bis Ende Juni eine Phase-IIa-Studie mit dem Mittel zur Behandlung von Blepharospasmus (unkontrolliertes Zusammenpressen oder Zucken der Augenlider) beginnen.

Im Laufe des zweiten Quartals will Addex eine Phase-II-Studie mit dem Kandidaten ADX71149 zur Behandlung von Epilepsie starten. Dieses Programm wird in Partnerschaft mit Janssen umgesetzt.

hr/rw

(AWP)