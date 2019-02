Adecco-Aktie nach überraschendem Quartalsverlust im Minus

Um 09.45 Uhr geben Adecco bei hohen Volumina um 4,0 Prozent auf 51,46 Franken nach. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil 0,22 Prozent tiefer. Die Adecco-Papiere geben damit einen schönen Teil der bisherigen Jahresgewinne wieder ab.

Investoren und Analysten machten am Donnerstag grosse Augen, als sie das Ergebnis für das Schlussquartal sahen. Statt eines Gewinns von gegen 150 Millionen Euro, wie er im Schnitt erwartet worden war, prangte auf der untersten Zeile der Erfolgsrechnung ein Minus von 112 Millionen.

Der Grund dafür war ein Abschreiber in Deutschland in der Höhe von 270 Millionen Euro. Der Analyst der ZKB bezeichnet diesen in einem ersten Kommentar als "unschön".

Für Stirnrunzeln sorgt in Analystenkreisen auch der Ausblick. Firmeneigenen Angaben zufolge hat sich der organische Umsatzrückgang im Januar noch einmal etwas beschleunigt. Nach den Zahlen des Konkurrenten Randstad seien etwas bessere Werte erwartet worden, heisst es bei Morgan Stanley. Der Konkurrent habe von einer stabilen Entwicklung zum Jahresauftakt gesprochen.

Auf der positiven Seite wird etwa von Vontobel die Bruttogewinnmargenentwicklung im vierten Quartal hervorgehoben. Diese Entwicklung sei durch höhere Administrationskosten jedoch wieder zunichtegemacht worden, schreibt der ZKB-Analyst.

rw/ys

(AWP)