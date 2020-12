Adecco-Aktien nach Geschäftsupdate und neuer Strategie im Plus

Die Adecco-Papiere notieren kurz nach 10 Uhr in einem nur leicht anziehenden Markt 0,9 Prozent im Plus bei 55,54 Franken. Am Vortag hatten sie nach einer Kaufempfehlung eines Analysten um mehr als 2 Prozent angezogen. Seit Anfang Jahr resultiert trotz dieser Avancen nach wie vor ein Minus von fast 10 Prozent.

Positiv aufgenommen vom Markt wird vor allem das Trading-Update, das im Vorfeld des heutigen Investorentags gegeben wurde. Die etwas besser als erwartete Geschäftsentwicklung im Oktober und November kommt gut an. "Unsere Schätzungen für das vierte Quartal sind somit wohl zu konservativ", heisst es beispielsweise bei Barclays.

Die neuen Mittelfristziele, so etwa ein etwas höheres Margenziel, kommen zwar gut an und werden zum Beispiel von der ZKB als attraktiv bezeichnet. Für Euphorie sorgen sie aber nicht. "Unser erster Eindruck ist, dass die neuen Finanzziele sehr ähnlich zu jenen der vorherigen Strategieperiode sind", heisst es stellvertretend bei Vontobel.

rw/tt

(AWP)