Adecco-Aktien nach Zahlen im Eröffnungshandel sehr volatil

Die Adecco-Aktie notiert um 09.35 Uhr 0,3 Prozent höher bei 53,70 Franken, dies bei einem bisherigen Tief von 53,30 und einem Hoch bei 54,78 Franken. Der Gesamtmarkt entwickelt sich derweil erneut schwach (SMI -0,8%).

Während die Umsatz- und EBITDA-Entwicklung im Rahmen der Erwartungen blieb, fielen der adjustierte EBITA und der Reingewinn - vor allem aufgrund von Einmalfaktoren - deutlich höher aus. Und auch die Dividende von 2,50 Franken pro Aktie wird höher beantragt als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Die Analysten bei Vontobel sprechen in einer Ersteinschätzung von einer starken operativen Performance und einem hohem Cashflow in einem rückläufigem Markt. Bei weiterhin widrigen Marktbedingungen habe das Unternehmen ein solides Betriebsergebnis abgeliefert, was die konsequente Umsetzung eines erfolgreichen Strategieplans widerspiegle.

Gemäss den Analysten der UBS sind grössere Überraschungen ausgeblieben. Sie finden am ehesten an der starken Margenentwicklung Gefallen. Zudem sollte auch vom Aktienrückkaufprogramm ein stützender Effekt auf die Aktien ausgehen, heisst es in einer ersten Einschätzung. Die Berufskollegen von Goldman Sachs erklären sich den etwas besser als erwartet ausgefallenen operativen Gewinn mit Verbesserungen bei der Umsatzzusammensetzung sowie mit Fortschritten auf der Kostenseite.

Für die weitere Zukunft sind die Analysten allerdings eher skeptisch. Der Ausblick deute, so die Bank Vontobel, auf eine weitere Marktverschlechterung hin, und die Coronavirus-Pandemie erhöhe für ein hoch zyklisches Unternehmen wie Adecco die Unsicherheit.

Die ZKB meint dazu: "Der Talboden bei der Umsatzdynamik ist noch nicht erreicht." In diesem Umfeld scheine es jedenfalls noch zu früh, um für die günstig bewertete und gut ausschüttende Adecco-Aktie (Dividendenrendite 4,6%) positiv zu werden.

Eine Analystenkonferenz ist wie üblich für 11 Uhr vorgesehen.

lb/uh/rw

(AWP)