Adecco-Aktien tauchen nach Grossakquisition

Die Aktien von Adecco gehen am Mittwoch auf Tauchgang. Wurden sie am Vortag nach Zahlen des Rivalen Randstad verkauft, sorgt nun eine milliardenschwere Übernahme für tiefere Kurse. Die Finanzierung sieht nämlich sowohl eine Pflichtwandelanleihe als auch eine Platzierung neuer Aktien vor. Das gleichzeitig veröffentlichte Resultat für das zweite Quartal rückt dabei in den Hintergrund.