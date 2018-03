Adecco-Aktien wegen Margenentwicklung und Ausblick abgestraft

Die Adecco-Papiere sind am Donnerstag die mit Abstand grössten Verlierer am Schweizer Aktienmarkt. Als Hauptgrund gilt Entwicklung der Profitabilität, die für viele Analysten enttäuschend ausfiel. Auch der Ausblick sorgt für keine Freudensprünge. Unterschiedlich wird die Wachstumsdynamik beurteilt, und nur eine Bemerkung am Rande ist die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms.