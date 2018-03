Adecco legt im Schlussquartal organisch um 7% zu - Höhere Dividende

Zwischen Oktober und Dezember erzielte der Personalvermittler ein um Arbeitstage bereinigtes organisches Wachstum von 7%, wie er am Donnerstag mitteilte. In den letzten vier Quartalen war jeweils eine minimal tiefere Steigerung von 6% verzeichnet worden. Die hohe Wachstumsrate ist eine Überraschung, hatte das Management im Vorfeld doch explizit auf eine herausfordernde Vergleichsbasis hingewiesen.

Der Umsatz in der Berichtswährung Euro stieg um 3% auf 6,06 Mrd EUR. Der Bruttogewinn nahm derweil um 2% auf 1,09 Mrd EUR ab, womit die entsprechende Marge um 90 Basispunkte tiefer bei 17,9% zu liegen kam. Das Management verweist unter anderem auf negative Feiertagseffekte, die Preistrends seien hingegen unverändert gewesen.

Der EBITA verringerte sich in der Folge um 6% auf 274 Mio EUR, bereinigt um Einmaleffekte waren es 278 Mio EUR (Marge: 4,6%). Auf Stufe Reingewinn wurde ein Wert von 297 Mio EUR (+38%) erreicht, was nicht zuletzt mit positiven Effekten durch Steuerreformen in Frankreich und den USA erklärt wird.

Im Gesamtjahr 2017 resultierte derweil ein organisches Wachstum von 6%, ein Umsatz von 23,66 Mrd EUR (%), ein EBITA von 1,15 Mrd EUR und ein Reingewinn von 788 Mio EUR. Die Dividende soll nun auf 2,50 von 2,40 CHF erhöht werden.

"Die Adecco Gruppe blickt auf ein weiteres solides Jahr 2017 zurück, in der eine guten finanzielle Performance und bedeutende Fortschritten in den Umsetzung der strategische Agenda erreicht wurden", lässt sich CEO Alain Dehaze in der Mitteilung zitieren.

GEWINN DEUTLICH HÖHER ALS ERWARTET

Mit den vorgelegten Zahlen hat Adecco die Schätzungen von Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz und vor allem bein Reingewinn übertroffen, beim Bruttogewinn und dem EBITA verfehlt. Die Experten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 6,00 Mrd, einem EBITA von 307 Mio und einem Reingewinn von 204 Mio EUR gerechnet. Die Dividende im Schnitt bei 2,50 CHF erwartet.

Mit Blick auf das laufende Jahr gibt Adecco wie üblich keine Ziele bekannt. Erwähnt wird jedoch, dass die Wachstumsraten im Januar und Februar kombiniert (bereinigt) bei 5% gelegen habe. Ausserdem werde die Bruttogewinn-Marge auch im ersten Quartal durch Feiertagseffekte negativ (-30 BP) beeinflusst werden.

In der Geschäftsleitung von Adecco kommt es ausserdem zu einem Abgang. Personalchefin Shanthi Flynn verlasse die Gesellschaft per Ende April aus persönlichen Gründen, heisst es weiter.

