Adecco Schweiz erhält neue Chefin

Burth war laut den Angaben 15 Jahre lang für Adecco tätig und führte die Ländergesellschaft seit September 2015. Sie habe sich entschieden, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ihre Verdienste werden verdankt.

Ihre Nachfolgerin Dell'Anna hat gemäss Communiqué breite Branchenerfahrung im Bereich Telekommunikation, Energie und Medien und lebt seit fast 20 Jahren in der Schweiz. Sie bringe die idealen Voraussetzungen mit, um die Adecco Gruppe Schweiz und damit auch den österreichischen Ableger "in der aktuellen digitalen Transformationsphase" zu führen, so die Mitteilung.

Die Adecco Gruppe Schweiz beschäftigt gut 600 Mitarbeiter und verhilft laut eigenen Angaben jährlich rund 22'000 Fachkräften zu neuen beruflichen Aufgaben.

Dell'Anna übernimmt die Leitung in einer schwierigen Zeit. Im ersten Quartal ging der Umsatz (bereinigt) um 11 Prozent zurück und im April stand dann wegen des Corona-Lockdowns ein Minus von 30 bis 40 Prozent zu Buche.

