Adecco übernimmt General Assembly für Unternehmenswert von 412,5 Mio US-Dollar

(ergänzt mit Analysten-Kommentar und Kursreaktion) - Der Personalvermittler Adecco kauft in den USA zu. Er übernimmt die weltweit im Bereich digitaler Ausbildung und Karrieren-Transformation tätige Firma General Assembly (GA). Diese ist 2011 in den USA entstanden und betreibt 20 Ausbildungs-Campus in sechs Ländern. Adecco will damit ihr Ausbildungs-Geschäft stärken und erwartet Synergien vor allem im eigenen Solution-Geschäft. Die Aktie steht am Morgen leicht unter Druck.