Europas grösster Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Geschäftsjahr einen guten Lauf gehabt. "2017 war ein sehr, sehr gutes Jahr für uns", sagte Firmenchef Kasper Rorsted am Mittwoch auf einer Fachkonferenz in Düsseldorf. Noch könne er zwar keine genauen Details nennen, da die Geschäftsergebnisse erst am 14. März veröffentlicht werden. "Beim Umsatz haben wir aber mehr als 20 Milliarden Euro erzielen können." Die von Bloomberg befragten Analysten erwarten im Schnitt 21,3 Milliarden Euro Umsatz.