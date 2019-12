Adidas-Chef: Weihnachtsgeschäft 'sehr gut gelaufen' - Prognose bestätigt

Auch in Sachen Nachhaltigkeit mache das Unternehmen Fortschritte, bekräftige der Adidas-Chef. "Wir haben dieses Jahr 11 Millionen Paar Schuhe aus recyceltem Plastik produziert, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich 15 bis 20 Millionen. Das ist enorm wichtig. Wir müssen da schneller vorankommen, gerade, weil die Regierungen in Sachen Klima so langsam agieren."

Im nächsten Jahr erwartet der Konzern Impulse durch die Olympischen Spiele und noch mehr durch die Fussball-Europameisterschaft. Dazu wird die Nationalelf auf dem Adidas-Gelände ihr Trainingslager aufschlagen. "Für die Fussballer bauen wir ein richtiges Camp, 16 Häuser mit je vier Schlafräumen", sagte Rorsted. "Wir sind extrem froh, dass sie zu uns kommen."

Gleichzeit warnte der Adidas-Chef vor einer möglichen Übersättigung der Fussball-Fans. Rorsted wörtlich: "Wir fänden es besser, wenn der Fussball nicht alles so dominieren würde und sich das Interesse auf mehrere Sportarten verteilen würde. Ist von einem einzelnen Sport extrem viel zu sehen, besteht immer die Gefahr einer Sättigung und dass die Stimmung irgendwann kippt. Und bei allem Respekt vor der dritten Liga, wir glauben schon, dass es besser wäre, man könnte in Deutschland im Fernsehen mehr Sportarten schauen als nur Fussball also gerne mehr Tennis, Handball oder Biathlon."

In dem Zusammenhang greift der Manager die Verantwortlichen von ARD und ZDF an. ?In einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem haben die Sender auch die Verantwortung für eine ausgewogene Berichterstattung. Ich finde es sehr schade, dass ich nicht mal Wimbledon im Free-TV schauen kann.?/he

(AWP)