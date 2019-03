Adidas drossselt nach Gewinnsprung für 2019 das Tempo

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Jahr dank der Fussball-WM und guter Geschäfte in Nordamerika und China glänzend verdient. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 2,37 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Der für die Konzernprognose massgebliche Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei rund 1,71 Milliarden Euro und damit 20 Prozent über dem Vorjahresniveau.