Der Sportartikelhersteller Adidas lanciert ein neues Aktienrückkaufprogramm. Vom 1. Juli an will Adidas bis Ende des Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu 550 Millionen Euro zurückkaufen, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Der Grossteil der Aktien soll im Anschluss eingezogen werden. Die Adidas-Aktie erreichte daraufhin am frühen Nachmittag ein Rekordhoch.