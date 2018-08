Adidas wächst dank WM - Gewinn steigt trotz höherer Werbeausgaben

(Ausführliche Fassung) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal weiter aufgetrumpft. Trotz höherer Werbeausgaben für die Fussballweltmeisterschaft machte der Nike-Konkurrent beim Gewinn einen grossen Satz nach vorn. Die WM im Sommer kurbelte auch die Umsätze an, zudem lief es in China und in Nordamerika ausgesprochen gut. Gebremst wurde der Lauf von der Tochter Reebok, die weiterhin Umsatzeinbussen verzeichnete. Auch in der Heimatregion Westeuropa stagnierte das Geschäft.