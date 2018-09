Der Autozulieferer Adval Tech zieht sich aus Thailand zurück. Die Gruppe verkauft ihre thailändische Tochter Adval Tech (Thailand) an Sunningdale Tech aus Singapur. Die beiden Parteien hätten den Kaufvertrag am Dienstag unterzeichnet, gab Adval Tech am selben Tag nach Börsenschluss bekannt. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt.