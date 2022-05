Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sind bei der geplanten Übernahme der Aareal Bank kurz vor Fristablauf so gut wie am Ziel. Bis Montagabend kamen die Investmentgesellschaften laut einer Mitteilung vom Dienstag auf eine Annahmequote von 59,66 Prozent der Stimmrechte an dem Immobilienfinanzierer aus Wiesbaden. Die Annahmefrist läuft an diesem Dienstag um Mitternacht aus. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 60 Prozent. Advent und Centerbridge bieten 33 Euro je Aareal-Aktie, worin die Dividende von 1,60 Euro enthalten ist.