Adyen übertrifft Umsatzerwartungen

Der Zahlungsdienstleister Adyen hat 2018 dank eines stark gestiegenen Abwicklungsvolumens deutlich mehr umgesetzt und operativ verdient. Der Erlös sei im vergangenen Jahr um 60 Prozent auf 349 Millionen Euro gestiegen, wie der Wirecard -Konkurrent am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Damit übertraf der im Juni vergangenen Jahres an die Börse gegangene Konzern die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 83 Prozent auf 182 Millionen Euro geklettert.