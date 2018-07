Aebi Schmidt Gruppe übernimmt den US-Spezialisten für Flughafenfahrzeuge MBC

MBC mit Sitz in New Holstein im Bundesstaat Wisconsin arbeite seit Jahren auf einem "überdurchschnittlich hohen" Profitabilitätsniveau, heisst es in einer Mitteilung von ASH vom Dienstag. Der Nischenanbieter produziere hauptsächlich Schneeräumungsprodukte für Flughäfen, Fahrbahnmarkierungsgeräte sowie Service-Fahrzeuge und Anbaugeräte. Im US-Markt ist MBC den Angaben nach der führende Hersteller von Schneeräumungs- und Reinigungsmaschinen im Bereich Flughafen.

Die 1907 von drei deutschen Handwerkern gegründete MBC regle mit dem Verkauf an die ASH Group zudem die Nachfolge. Die Marke M-B soll dabei bestehen bleiben. Sämtliche Mitarbeitenden werden von ASH übernommen.

Mit dem Zukauf beschäftige die ASH Gruppe knapp 2'000 Mitarbeitende und wolle mittelfristig einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 600 Millionen Franken erreichen, heisst es weiter.

sta/cf

(AWP)