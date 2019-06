Ägyptische Orascom-Tochter nimmt Anpassungen auf der Schuldenseite vor

Die grösste Tochtergesellschaft der Orascom Development Holding, die Orascom Development Egypt (ODE), hat sich in Ägypten mit Banken auf Anpassungen in der Verschuldung geeinigt. Die involvierten Parteien hätten ein Umschuldungspaket im Umfang von 228,1 Millionen Franken unterzeichnet und damit die Bilanz gestärkt, teilte die Gruppe am Mittwochabend mit.