Ägyptischer Unternehmer könnte Reiseveranstalter FTI übernehmen

Der Münchner Reiseveranstalter FTI könnte den Besitzer wechseln. Der ägyptische Unternehmer und Minderheitsgesellschafter Samih Sawiris will einem Bericht der Zeitung die "Welt" zufolge die alleinige Kontrolle übernehmen. FTI wollte sich am Montag nicht zu etwaigen Plänen äussern und erklärte lediglich: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine Übernahme durch den Gesellschafter Sawiris vollzogen." Sein aktueller Anteil am Unternehmen beträgt demnach 33,6 Prozent.